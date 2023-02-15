Путин рассказал о восстановлении социальной сферы в новых регионах РФ
Москва, 15 февраля 2023, 18:03 — REGNUM В новых регионах России уже идёт работа по восстановлению социальной сферы. Об этом 15 февраля заявил президент РФ Владимир Путин во время открытия новых объектов здравоохранения в субъектах страны.
«В Запорожской области, как и в Донбассе, и в Херсонской области, несмотря на все сложности, уже сейчас идет работа по восстановлению социальной сферы», — сказал глава государства по видеосвязи.
Ранее российский лидер сообщил, что модернизация российских медучреждений продолжится, результата необходимо достичь в ускоренном темпе.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что главам российских регионов необходимо заниматься решением вопросов семей бойцов спецоперации, а не комментировать потери.