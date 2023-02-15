Москва, 15 февраля, 2023, 18:03 — ИА Регнум. В новых регионах России уже идёт работа по восстановлению социальной сферы. Об этом 15 февраля заявил президент РФ Владимир Путин во время открытия новых объектов здравоохранения в субъектах страны.

Евгений Биятов/РИА Новости Автомобили скорой медицинской помощи, полученные медиками Мелитополя по государственной программе РФ

«В Запорожской области, как и в Донбассе, и в Херсонской области, несмотря на все сложности, уже сейчас идет работа по восстановлению социальной сферы», — сказал глава государства по видеосвязи.

Ранее российский лидер сообщил, что модернизация российских медучреждений продолжится, результата необходимо достичь в ускоренном темпе.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что главам российских регионов необходимо заниматься решением вопросов семей бойцов спецоперации, а не комментировать потери.