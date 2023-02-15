Лавров обвинил Запад в умалчивании расследования журналиста Херша
Москва, 15 февраля 2023, 17:47 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные СМИ молчат по поводу расследования журналиста Сеймура Херша о причастности США к подрывам на «Северных потоках». Дипломат связал это со стремлением западных правительств «держать в узде» СМИ.
По словам Лаврова, если бы что-то подобное приписывалось России в отношении американских нефтепроводов, то журналистов вынуждали бы освещать только эту тему.
Россия призвала ООН провести расследование, добавил Лавров.
Ранее американский журналист Херш обвинил ведущие СМИ США в том, что они замалчивают результаты его работы. Подобное происходило и тогда, когда американские военнослужащие уничтожили деревню Сонгми во Вьетнаме в 1969 году.
Как сообщало ИА REGNUM, лауреат Пулитцеровской премии Херш опубликовал своё расследование причин взрывов на российских газопроводах.
В публикации утверждается, что летом 2022 года водолазы ВМС США установили под «Северными потоками» дистанционно активируемую взрывчатку. Спустя три месяца, с помощью этой взрывчатки норвежцы уничтожили три из четырёх ниток трубопроводов «Северный поток».