Москва, 15 февраля, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные СМИ молчат по поводу расследования журналиста Сеймура Херша о причастности США к подрывам на «Северных потоках». Дипломат связал это со стремлением западных правительств «держать в узде» СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По словам Лаврова, если бы что-то подобное приписывалось России в отношении американских нефтепроводов, то журналистов вынуждали бы освещать только эту тему.

«А здесь ― сенсация, основанная только на фактах. Мы давно предполагали об их существовании, но тем не менее, это серьёзнейший журналист, который не отказывается от своих слов, от своих расследований. Наоборот ― он ежедневно их подтверждает и как бы вызывает на разговор тех, кто упомянут в его расследовании. И какая реакция? Да никакой», ― констатировал глава МИД России.

Россия призвала ООН провести расследование, добавил Лавров.

Ранее американский журналист Херш обвинил ведущие СМИ США в том, что они замалчивают результаты его работы. Подобное происходило и тогда, когда американские военнослужащие уничтожили деревню Сонгми во Вьетнаме в 1969 году.

Как сообщало ИА REGNUM, лауреат Пулитцеровской премии Херш опубликовал своё расследование причин взрывов на российских газопроводах.

В публикации утверждается, что летом 2022 года водолазы ВМС США установили под «Северными потоками» дистанционно активируемую взрывчатку. Спустя три месяца, с помощью этой взрывчатки норвежцы уничтожили три из четырёх ниток трубопроводов «Северный поток».