Тусон, США, 15 февраля, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Разлив ядовитой азотной кислоты произошёл в американском штате Аризона в результате крушения грузовика. Об этом сообщает NBC.

Will Seberger/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Перекрытая дорога

Автоцистерна с кислотой перевернулась на магистрали 10, связывающей штаты, неподалёку от Тусона. Водитель погиб. Трассу из-за ЧП перекрыли в обоих направлениях.

В расположенном в округе Пима научно-техническом парке Университета Аризоны объявили эвакуацию. В округе Вейл родителей попросили забрать детей из школ.

Приказ об эвакуации действует в радиусе полумили от места происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля в штате Огайо сошел с рельсов грузовой поезд Norfolk Southern, перевозивший химикаты. Это привело к утечке винилхлорида.