Берлин, 15 февраля, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Решение о поставках Киеву танков было принято поздно. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в интервью немецкой газете Zeit.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«Принимая решение о поставке танков Leopard сейчас, мы делаем то, что в настоящее время можем сделать», — сказал он, добавив, что соответствующее решение было принято «немного поздно».

Хабек также добавил, что власти ФРГ сосредоточены на более оперативной реализации поставок танков и другого оборудования на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украине будет сначала поставлена «лишь половина батальона» танков Leopard 2 A6.