В Панаме при падении автобуса с обрыва погибли более 30 человек
Панама, 15 февраля 2023, 17:30 — REGNUM В Панаме автобус с мигрантами упал с обрыва, не менее 33 человек погибли, сообщает местная газета Siglo со ссылкой на пожарную службу.
Отмечается, что ДТП произошло около 4:40 утра (12:40 мск). Перевозивший мигрантов автобус упал со скалы в провинции Чирики.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее шесть туристов погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Малайзии. Авария произошла в результате столкновения туристического автобуса с отбойником.
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