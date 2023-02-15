Панама, , 17:30 — REGNUM В Панаме автобус с мигрантами упал с обрыва, не менее 33 человек погибли, сообщает местная газета Siglo со ссылкой на пожарную службу.

Панама Мария Плотникова © ИА REGNUM

Отмечается, что ДТП произошло около 4:40 утра (12:40 мск). Перевозивший мигрантов автобус упал со скалы в провинции Чирики.

«В больницы были отправлены 23 пострадавших, 33 погибли из-за ДТП», — пишет газета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее шесть туристов погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Малайзии. Авария произошла в результате столкновения туристического автобуса с отбойником.

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