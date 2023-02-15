Страны НАТО договорились о совместном использовании спутниковых сетей
Лондон, 15 февраля 2023, 17:29 — REGNUM Представители 18 стран-членов НАТО подписали заявление о намерениях совместно использовать спутниковые сети для ведения разведки из космоса, заявили 15 февраля в министерстве обороны Великобритании.
Документ подписан в том числе представителями Германии, Франции и Великобритании.
Как сообщалось ранее, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал сформировать глобальную разведывательную сеть — информационную систему, которая должна объединить данные, получаемые с военных и коммерческих спутников.