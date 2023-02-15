Лондон, 15 февраля, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Представители 18 стран-членов НАТО подписали заявление о намерениях совместно использовать спутниковые сети для ведения разведки из космоса, заявили 15 февраля в министерстве обороны Великобритании.

Иван Шилов ИА REGNUM Спутник

Документ подписан в том числе представителями Германии, Франции и Великобритании.

Как сообщалось ранее, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал сформировать глобальную разведывательную сеть — информационную систему, которая должна объединить данные, получаемые с военных и коммерческих спутников.