Москва, , 17:41 — REGNUM Модернизация первичного звена здравоохранения в России будет продолжена, результата необходимо достичь в ускоренном темпе. Об этом заявил 15 февраля президент России Владимир Путин, посредством видеосвязи принявший участие в открытии объектов здравоохранения в регионах.

Медицина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Работа по модернизации медучреждений продолжится, отметил глава государства и напомнил, что эти программы могут получить опережающее финансирование в рамках бюджетных лимитов на 2024 год.

Вице-премьер Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко вместе с руководителями регионов должны взять вопрос на контроль и в ускоренном темпе обеспечить результат, подчеркнул глава государства.

Новые объекты здравоохранения открыты в Белгородской, Липецкой, Саратовской областях, Красноярском крае, Кабардино-Балкарии.