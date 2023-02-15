В России могут столкнуться с дефицитом одежды из Турции
Москва, 15 февраля 2023, 17:26 — REGNUM В России могут столкнуться с дефицитом турецкой одежды. Об этом 15 февраля сообщает «Московский комсомолец».
Отмечается, что производственные площади текстильных фабрик не пострадали от землетрясения, но многие компании понесли большие потери из-за гибели сотрудников.
Кроме того, некоторые фабрики используются как центры для пострадавших от землетрясения.
По информации Турецкой ассоциации производителей, сейчас в стране наблюдается кризис текстильной промышленности. Некоторые производства запустили вновь, но сейчас они загружены на 20–25% от показателей до 6 февраля.