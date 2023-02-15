Москва, 15 февраля, 2023, 17:26 — ИА Регнум. В России могут столкнуться с дефицитом турецкой одежды. Об этом 15 февраля сообщает «Московский комсомолец».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин одежды

Отмечается, что производственные площади текстильных фабрик не пострадали от землетрясения, но многие компании понесли большие потери из-за гибели сотрудников.

Кроме того, некоторые фабрики используются как центры для пострадавших от землетрясения.

По информации Турецкой ассоциации производителей, сейчас в стране наблюдается кризис текстильной промышленности. Некоторые производства запустили вновь, но сейчас они загружены на 20–25% от показателей до 6 февраля.