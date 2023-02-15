Пекин, , 17:24 — REGNUM Китайская семья из провинции Юньнань потратила колоссальную сумму на переустройство дома в соответствии с принципами фэн-шуй, чтобы помочь своему сыну найти невесту. Об этом сообщает 15 февраля South China Morning Post.

Жених и невеста © Zhu Xudong/Xinhua/Zuma/TASS

Родители 25-летнего мужчины решились на перестановку парадных ворот, ведущих к дому, что обошлось им в 400 тыс. юаней ($58,6 тыс.). Мастер фэн-шуй посоветовал паре переместить ворота в наиболее благоприятном направлении, чтобы увеличить семейную удачу их сына.

По словам сына, отец всегда советовался с мастером фэн-шуй, чтобы удача сопутствовала ему в строительном бизнесе.

«В то время как родители, очевидно, в восторге от перспективы того, что их сын найдет жену, Чен, который только что закончил двухлетнюю службу в армии, сказал, что не будет торопиться с женитьбой, чтобы не ошибиться с выбором», — говорится в публикации.

Пользователи в соцсетях по-разному оценили решение семьи. Одни пошутили, что любимую девушку можно найти и без перестановки ворот, другие назвали поступок родителей вполне рациональным.

Комментаторы отметили также, что речь идёт не о простом доме, а о тщательно продуманном традиционном жилище этнического меньшинства бай. В доме не только перенесли ворота, но и построили «стену фэн-шуй» между новым парадным входом и главным залом дома. Народ бай считает такую стену талисманом, защищающим от невезения.