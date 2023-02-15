В Британии рассказали о содержании первого пакета военной помощи Украине

Лондон, , 17:23 — REGNUM В первый пакет военной поддержки Украины на сумму более 200 миллионов фунтов из Международного фонда помощи войдут боеприпасы и запчасти, говорится 15 февраля в заявлении министерства обороны Великобритании.

Уничтоженная техника ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Утверждается, что первый пакет был согласован Великобританией, Нидерландами, Норвегией, Швецией и Данией. Всего страны вместе с Исландией и Литвой направили в фонд порядка 520 миллионов фунтов (630 миллионов долларов).

Украинскую армию союзники обещают обеспечить запчастями для танков и другой военной техники, артиллерийскими боеприпасами, беспилотными системами, оборудованием для радиоэлектронной борьбы, техникой для разведки и наблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что поставки Киеву оружия и техники могут происходить параллельно с дипломатическим решением украинского конфликта.

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