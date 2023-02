Вашингтон, , 17:20 — REGNUM Американский журналист Сеймур Херш, который ранее опубликовал расследование об ответственности Вашингтона за взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», обвинил ведущие СМИ США в том, что они замалчивают результаты его работы. Об этом он написал на своей странице на платформе Sudstack.

Штаб-квартира The New York Times (сс) Nightscream

Журналист напомнил, что в 1970 годах работал в газете The New York Times, его материалы и статьи постоянно цитировал The Washington Post.

«Ни одна из них не написала ни слова об истории с трубопроводами, даже не процитировали опровержение моего расследования Белым домом», — отметил Херш, добавив, что такое происходит с ним не в первый раз.

Он напомнил, что подобное происходило и тогда, когда американские военнослужащие уничтожили деревню Сонгми во Вьетнаме в 1969 году.

«Есть в реакции ведущих СМИ определенная модель. Она проявилась еще в моей истории о Сонгми. Она была опубликована в пять частей в подпольном издании Dispatch News. Я пытался предложить историю двум самым влиятельным журналам в Америке: Life и Look, но безуспешно», — написал журналист.

Как передавало ИА REGNUM, американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Херш опубликовал своё расследование причин взрывов на российских газопроводах. В публикации утверждается, что летом 2022 года водолазы ВМС США установили под «Северными потоками» дистанционно активируемую взрывчатку. Затем, спустя три месяца, с помощью этой взрывчатки норвежцы уничтожили три из четырёх ниток трубопроводов «Северный поток».

При этом США отрицают свою причастность к взрывам на «Северных потоках». А читатели немецкого издания Berliner Zeitung возмутились тем, что без внимания политиков и СМИ осталось интервью американского журналиста Сеймура Херша, в котором он рассказал о расследовании подрыва газопроводов «Северный поток».