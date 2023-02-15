Брюссель, 15 февраля, 2023, 17:29 — ИА Регнум. У Варшавы слишком мало современных истребителей, чтобы передавать их Киеву. Об этом 15 февраля заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак после встречи представителей стран Североатлантического альянса на тему военной поддержки Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Я хочу подчеркнуть, что Польша имеет слишком мало современных истребителей, чтобы иметь возможность участвовать в такой программе», — сказал он, акцентировав внимание на том, что на вооружении страны находится всего 48 F-16.

Министр добавил, что власти заказали американские истребители F-35 и корейские FA-50, подчеркнув, что на их поставку нужно время.

Блащак рассказал, что на вооружении некоторых стран находится большое количество истребителей, добавив, что Варшава поддерживает идею передачи самолётов киевскому режиму.

Как сообщало ИА REGNUM, послы Евросоюза утвердили создание специальной рабочей группы по использованию замороженных или арестованных российских активов для восстановления Украины.