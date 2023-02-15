Очередным объектом антироссийских санкций Евросоюза может стать Фонд национального благосостояния. Деньги в этой «копилке» государственного масштаба, которая пополнялась за счет нефтегазовых доходов, хранились в том числе и на Западе. Но сейчас Брюссель опоздал с захватом очередного зарубежного актива России, считают эксперты. Чем объясняется их оптимистическая оценка?

Иван Журенков, , 18:31 — REGNUM Европейский союз готовится ввести санкции в отношении российского Фонда национального благосостояния (ФНБ). Кроме того, под удар могут попасть «Альфа-банк», «Росбанк» и «Тинькофф банк». Об этом 15 февраля сообщило агентство Bloomberg.

Рубль Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Это часть мер против «десятков юридических и физических лиц, в том числе политиков и военнослужащих», которые должны войти в 10-й санкционный пакет Евросоюза, сообщает агентство, ссылаясь на проект санкций. Также не исключено, что в рамках этого пакета европейские финансовые организации будут обязаны отчитываться об активах Центробанка. Согласно данным Bloomberg, это может стать первым шагом к тому, чтобы направить замороженные российские резервы на нужды киевского режима.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что десятый пакет санкций подразумевает ограничения на 11 млрд евро.

Фонд национального благосостояния — это работающий с 2004 года государственный резервный фонд. В том числе он позволяет покрывать дефицит федерального бюджета и Пенсионного фонда России. В ФНБ аккумулируется часть доходов от продажи нефти и газа, которые образуются у государства благодаря более высокой, чем планировалось, цене на энергоносители, поясняет сайт Минфина России.

Часть ФНБ в иностранной валюте размещается правительством на счетах в Центробанке — инвестируется ЦБ в иностранные финансовые активы. Это учитывается как часть российских международных резервов. Этот зарубежный актив и становится объектом внимания Евросоюза.

Запланированные Евросоюзом шаги — это очередной удар по финансовой системе России, который, впрочем, свидетельствует о том, что у Брюсселя остается всё меньше и меньше объектов для санкционного давления, сказал ИА REGNUM политолог, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Какие-то риски для части портфеля ФНБ могут возникнуть, — отмечает эксперт. — Хотя с учетом нынешней ситуации была проведена работа по перестановке активов и по выходу из тех инвестиционных проектов, которые могут оказаться под угрозой».

В сложившихся условиях, фонд должен повышать свою инвестиционную активность внутри России. «Мы должны искать надежные, инвестиционно-привлекательные стратегические проекты, которые можно было бы финансировать за счет средств ФНБ, чтобы он не стал кошельком для затыкания дыр, а мог бы выполнять те функции, которые ему изначально и были предписаны», — указал Кортунов.

Депутат Госдумы Михаил Делягин (фракция «Справедливая Россия — За правду») призвал не забывать, что в ФНБ до сих пор есть какое-то количество евро. Политическое руководство ЕС в лице Еврокомиссии не может их заморозить. Но Европейский центральный банк (ЕЦБ), независимый от остальных органов ЕС, может, отметил Делягин. После чего ЕС может в свои санкции включить и требования ЕЦБ обеспечить заморозку этих денег.

Михаил Делягин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По мнению Делягина, финансово-экономический блок российского правительства не извлек уроки из «предыдущего воровства наших денег» — заморозки резервов ЦБ на счетах западных банков. «Вполне можно допустить, что средства могут быть украдены снова и отправлены на поддержку Украины», — не исключает депутат. Поэтому, как полагает Делягин, правительство России должно продать те евро, которые есть в ФНБ.

Есть надежда, что в данном случае Россия избежит неприятных сюрпризов, полагает доцент Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. «Мы и психологически и юридически были готовы, что к средствам ФНБ могут быть применены различные ограничения», — сказал ИА REGNUM эксперт. Он напомнил, что Центробанк и Минфин России пытались перевести средства ФНБ либо в высоколиквидные российские акции крупных компаний, либо в золото, либо в валюты дружественных стран. Так что доступа к ФНБ российские власти точно не лишатся, ожидает Ордов.

Вместе с тем, как полагает эксперт, история с ФНБ показала, что властям России пора перестать говорить о наличии «лишних денег», которые надо изымать из экономики и вкладывать в долговые инструменты иностранных государств.

Вместо этого консервируемые средства следует направить на внутренние инвестиции, в которых Россия сейчас очень нуждается, считает Ордов. Таким образом, если ресурсы Фонда национального благосостояния будут расходоваться внутри России, никаких санкционных рисков не возникнет.

Раньше ФНБ был для России чем-то вроде природной ренты, заметил эксперт. «Но, возможно, теперь настало время вообще отказаться от Фонда, а вкладываемые в него деньги использовать для того, чтобы увеличить государственные расходы на инфраструктурные проекты, — полагает Ордов. — Как мы увидели, если средства ФНБ выводить из России, то потом их бывает довольно сложно собрать».

Здание Министерства финансов Российской Федерации © Кирилл Каллиников/РИА Новости

С таким мнением отчасти согласились доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко и Денис Перепелица, заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова. Экономисты напомнили, что в конце декабря 2022 года структура ФНБ была изменена. Ее переориентировали преимущественно на китайские юани и золото. Поэтому возможные санкции ЕС в отношении фонда не повлияют на его деятельность и на пополнение в рамках новой структуры.

«Китай не планирует замораживать счета в юанях, золото хранится на территории России, так что проблемы с доступом к средствам ФНБ маловероятны. Правительство и Банк России уже приняли все необходимые меры для нивелирования последствий вводимых западом санкций», — заметил по этому поводу Перепелица.

По данным Минфина РФ, объем фонда по итогам 2022 года уменьшился на 3,1 трлн руб. и составил 10,4 трлн рублей, отмечало издание «Ведомости». В начале февраля министр финансов Антон Силуанов, выступая в подкасте «Легкие деньги» на «Первом канале», сообщил: ликвидная часть ФНБ оценивается примерно в 6 трлн рублей. В конце декабря прошлого года Силуанов пообещал, что если в 2023-м цена на нефть окажется ниже 70 долларов за баррель, то Министерство финансов России не будет пополнять ФНБ.