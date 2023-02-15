Глава Пентагона: НАТО не втянется в конфликт с Россией, но будет поддерживать Киев

Брюссель, , 17:09 — REGNUM Страны НАТО не втянутся в конфликт с Россией, но будут поддерживать Киев столько, сколько нужно. Об этом 15 февраля заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы не будем втянуты, но никогда не откажемся от выполнения приоритетной задачи НАТО», — сказал Остин.

По его словам, эта задача заключается в том, чтобы защищать граждан альянса на их территории.

Он добавил, что НАТО настроено поддерживать Киев столько, сколько потребуется.