Глава Пентагона: НАТО не втянется в конфликт с Россией
Глава Пентагона: НАТО не втянется в конфликт с Россией, но будет поддерживать Киев
Брюссель, 15 февраля, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Страны НАТО не втянутся в конфликт с Россией, но будут поддерживать Киев столько, сколько нужно. Об этом 15 февраля заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Иван Шилов ИА REGNUM
Пентагон
«Мы не будем втянуты, но никогда не откажемся от выполнения приоритетной задачи НАТО», — сказал Остин.
По его словам, эта задача заключается в том, чтобы защищать граждан альянса на их территории.
Он добавил, что НАТО настроено поддерживать Киев столько, сколько потребуется.