Киев, 15 февраля, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Россия запускает воздушные шары над территорией Украины, чтобы истощить систему ПВО страны, заявил 15 февраля официальный представитель ВВС Украины Юрий Игнат.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэростат

Эти цели являются ложными, и сами по себе якобы запускаемые Россией шары никакой угрозы не представляют, добавил он. Сбивать шары ВВС Украины не планируют.

Ранее Игнат рассказал, что несколько якобы запущенных Россией шаров были сбиты над территорией Днепропетровской области в феврале 2023 года. О появлении над контролируемой Киевом территорией подобных объектов в Киеве стали рассказывать после обнаружения аналогичных воздушных шаров над США.