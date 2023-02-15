Стокгольм, 15 февраля, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Послы Евросоюза утвердили создание специальной рабочей группы по использованию замороженных или арестованных российских активов для восстановления Украины, сообщает 15 февраля представительство председательствующей в ЕС Швеции.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

В дальнейшем рабочая группа представит результаты изученных возможностей Совету Евросоюза, который примет окончательное решение.

Ранее минюст Швейцарии не нашёл оснований для передачи Украине российских активов. Власти страны пообещали поддержку Киеву законными методами, а также следить за «международной дискуссией» о том, как использовать российские средства «на благо Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря Государственного секретариата Швейцарии по экономике Антье Бэрчи, правительство Швейцарии «в рамках санкций» заблокировало российские активы на сумму 8,1 млрд долларов.

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