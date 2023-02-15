Резников заявил, что Зеленский попросил его остаться на посту министра обороны Украины

Киев, , 17:07 — REGNUM Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью агентству Reuters, что президент страны Владимир Зеленский просил его остаться на своём посту.

Владимир Зеленский и Алексей Резников © Kay Nietfeld/dpa/ТАСС

Отвечая на вопрос журналистов о планах работы на посту главы оборонного ведомства, Резников сказал: «Да, это решение моего президента».

Чиновник также сообщил о том, что украинский лидер обсуждал с ним назначение на пост главы юридической группы по привлечению России к ответственности за якобы военные преступления.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что Резников написал заявление об отставке. А лидер фракции партии «Слуга народа» Давид Арахмия — о том, что на место главы минобороны будет назначен начальник главного управления разведки Кирилл Буданов.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что позиция НАТО по вступлению Украины в альянс остаётся прежней. Сейчас внимание сосредоточено на военной поддержке Киева.