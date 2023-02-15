Госдума уточняет срок возникновения обязанности по уплате взносов на капремонт

Москва, , 16:50 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении законопроект, регулирующий срок возникновения обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт при поэтапном введении многоквартирного дома в эксплуатацию, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

Новостройка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Согласно документу, при поэтапном введении в эксплуатацию многоквартирного дома, обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников помещений соответствующего этапа строительства такого многоквартирного дома возникает по истечении срока, установленного региональными властями, который исчисляется со дня актуализации региональной программы капремонта в отношении такого многоквартирного дома в связи с вводом в эксплуатацию соответствующего этапа строительства многоквартирного дома.

Также предусмотрено, что зачет излишне и ранее уплаченных взносов собственников помещений на капитальный ремонт многоквартирного дома будет осуществляется автоматически.