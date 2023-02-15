Москва, 15 февраля, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Тот факт, что федеральные телеканалы отвели час на трансляцию послания президента РФ Владимира Путина, является формальностью. Об этом 15 февраля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию

На вопрос, соответствует ли такой промежуток времени ожидаемой продолжительности выступления президента, Песков ответил: «Это формальность».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, федеральные телеканалы начнут трансляцию послания президента Федеральному собранию 21 февраля в 12:00 мск. При этом с 13:00 в сетке вещания значатся уже другие передачи.