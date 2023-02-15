Киев, 15 февраля, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в Киеве и четырех областях Украины. Такие данные опубликованы 15 февраля на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Согласно данным, сирены воздушной тревоги включены в Киевской, Черкасской, Полтавской, Харьковской областях, а также в Киеве.

По информации украинских СМИ, в Киеве и Киевской области работала ПВО по «неопознанным летающим объектам».