Грозный, 15 февраля, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Главам российских регионов необходимо заниматься решением вопросов семей бойцов спецоперации, а не комментировать потери, сообщил 15 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Я не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего?» — написал Кадыров в телеграм-канале.

По его словам, чеченцы тоже теряют своих истинных сынов, «но мы вместо того, чтобы повсеместно говорить об этом, помогаем семьям всем необходимым».

«Призываю власти на местах заниматься решением вопросов семей погибших и пострадавших бойцов и не комментировать потери», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кадыров заявил, что Вооружённые силы России могут дойти до Киева и освободить его, если будет соответствующий приказ президента Российской Федерации Владимира Путина.

Также глава Чечни отметил, что президент Украины Владимир Зеленский должен закончить свою жизнь, как лидер нацистской Германии Адольф Гитлер.

Также Кадыров заявлял о том, что все города на харьковском направлении будут возвращены обратно.

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