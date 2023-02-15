Лондон, , 16:37 — REGNUM Подданный Великобритании Джонатан Шенкин, участвовавший в боевых действиях на Украине на стороне Киева, ликвидирован. О его смерти сообщают 15 февраля британские СМИ.

Наемники на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Семья 45-летнего наёмника из Глазго сообщила о его «героической гибели» и о том, что он «служил фельдшером». Шенкин стал восьмым британцем, убитым в зоне российской спецоперации.

Брат Шенкина написал в соцсети, что Джонатан погиб в декабре.

Уроженец Глазго, Шенкин жил в Лондоне и на Мальте, затем служил в израильской армии. Он создал частную военную компанию Samson Operations и побывал с ней в Ираке, Афганистане, Сомали, Анголе и других горячих точках. В числе организаций, нанимавших Шенкина, — Пентагон и структуры НАТО.