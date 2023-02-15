Профессор Кембриджского университета назвал западных политиков «обиженной ливерной колбасой»

Лондон, , 16:37 — REGNUM Выступающие против присутствия российских представителей в ОБСЕ западные политики ведут себя как «обиженная ливерная колбаса», а не дипломаты. Об этом 15 февраля заявил профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен в статье для издания Responsible Statecraft.

Олаф Шольц © Florian Gaertner/PHOTOTHEK/Global Look Press

«В последние годы многие западные дипломаты, не говоря уже о политиках, стали забывать о самой сути дипломатии», — написал Ливен.

Он отметил, что речь должна идти не о том, чтобы соглашаться во всём с друзьями, а о том, чтобы вести переговоры с соперниками.

Также он обратил внимание, что антироссийские санкции вызывают раздражение и неприятие у многих стран мира, включая тех, с которыми Запад выстраивает партнёрские отношения, например у Индии.

В результате моральное превосходство Запада, которого он добивался на протяжении многих лет, сходит на нет, делает вывод автор.