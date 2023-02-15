Министры обороны НАТО подписали контракты о наращивании выпуска боеприпасов

Вашингтон, , 16:39 — REGNUM Министры обороны стран НАТО договорились об активизации сотрудничества с оборонно-промышленным комплексом для увеличения производства боеприпасов, заявил 15 февраля генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

Армия НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, члены альянса также приняли решение укрепить обещания по оборонным инвестициям. Летом 2023 года они будут приняты на саммите в Вильнюсе.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Politico, в США всё больше беспокоятся по поводу возможностей Запада пополнять вооружение Украины, в связи с этим американские военные научат украинских солдат сокращать расход артиллерийских боеприпасов.

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