Вашингтон, 15 февраля, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Министры обороны стран НАТО договорились об активизации сотрудничества с оборонно-промышленным комплексом для увеличения производства боеприпасов, заявил 15 февраля генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия НАТО

По его словам, члены альянса также приняли решение укрепить обещания по оборонным инвестициям. Летом 2023 года они будут приняты на саммите в Вильнюсе.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Politico, в США всё больше беспокоятся по поводу возможностей Запада пополнять вооружение Украины, в связи с этим американские военные научат украинских солдат сокращать расход артиллерийских боеприпасов.

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