НАТО создает координационную группу по защите подводной инфраструктуры
Брюссель, 15 февраля 2023, 16:35 — REGNUM В штаб-квартире НАТО будет создана координационная группа по защите критической подводной инфраструктуры альянса, заявил 15 февраля генсек организации Йенс Столтенберг.
Создание группы позволит улучшит обеспечение как военной, так и технической и гражданской безопасности объектов, сказал Столтенберг.
Диверсии на «Северных потоках» напомнили НАТО об уязвимости таких объектов, добавил генсек.
Ранее министр иностранных дел России заявил, что заявления руководителей США о взрывах на «Северных потоках» стали фактически признанием вины в организации этих диверсий.