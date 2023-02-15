Брюссель, 15 февраля, 2023, 16:35 — ИА Регнум. В штаб-квартире НАТО будет создана координационная группа по защите критической подводной инфраструктуры альянса, заявил 15 февраля генсек организации Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Создание группы позволит улучшит обеспечение как военной, так и технической и гражданской безопасности объектов, сказал Столтенберг.

Диверсии на «Северных потоках» напомнили НАТО об уязвимости таких объектов, добавил генсек.

Ранее министр иностранных дел России заявил, что заявления руководителей США о взрывах на «Северных потоках» стали фактически признанием вины в организации этих диверсий.