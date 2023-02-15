Симферополь, , 16:34 — REGNUM Заместитель председателя государственного совета Республики Крым Владимир Бобков заявил, что украинскую бригаду «Эдельвейс» настигнет участь одноименной разгромленной нацистской дивизии. Об этом сообщает РИА Новости.

Владимир Бобков © Константин Михальчевский/РИА Новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ наименование «Эдельвейс». При этом во время Второй мировой войны аналогичное название носила 1-я горнопехотная дивизия вооружённых сил нацистской Германии, в которой служили уроженцы горных районов Южной Германии, Баварии и Австрии.

«Те, кто сегодня называют подобным образом современные формирования, делают осознанный выбор преступного пути и популяризации геноцида той поры. Они хотят нас отослать к событиям той далекой войны названиями, атрибутами. А мы не против повторить историю с абсолютно очевидным каждому результатом», — приводит агентство слова Бобкова.

Вице-спикер крымского парламента также добавил, что, называя свои воинские формирования именами разгромленных фашистских дивизий, Киев лишь укрепляет у жителей России уверенность, что они будут разгромлены.

Он также напомнил, что цветок эдельвейс стал символом не только красоты природы, но и символом преступлений, поскольку его изображали на эмблеме нацистской дивизии, которая причастна к уничтожению мирного населения.

«Те военные формирования, которые будут носить названия нацистских дивизий, вне всякого сомнения, впитают в себя всю их жестокость и ненависть», — заявил Бобков.

Как передавало ИА REGNUM, ВС России за сутки поразили 87 артиллерийских подразделений ВСУ.