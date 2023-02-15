В Крыму рассказали, какой конец ждёт украинскую бригаду «Эдельвейс»
Симферополь, 15 февраля 2023, 16:34 — REGNUM Заместитель председателя государственного совета Республики Крым Владимир Бобков заявил, что украинскую бригаду «Эдельвейс» настигнет участь одноименной разгромленной нацистской дивизии. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ наименование «Эдельвейс». При этом во время Второй мировой войны аналогичное название носила 1-я горнопехотная дивизия вооружённых сил нацистской Германии, в которой служили уроженцы горных районов Южной Германии, Баварии и Австрии.
«Те, кто сегодня называют подобным образом современные формирования, делают осознанный выбор преступного пути и популяризации геноцида той поры. Они хотят нас отослать к событиям той далекой войны названиями, атрибутами. А мы не против повторить историю с абсолютно очевидным каждому результатом», — приводит агентство слова Бобкова.
Вице-спикер крымского парламента также добавил, что, называя свои воинские формирования именами разгромленных фашистских дивизий, Киев лишь укрепляет у жителей России уверенность, что они будут разгромлены.
Он также напомнил, что цветок эдельвейс стал символом не только красоты природы, но и символом преступлений, поскольку его изображали на эмблеме нацистской дивизии, которая причастна к уничтожению мирного населения.
«Те военные формирования, которые будут носить названия нацистских дивизий, вне всякого сомнения, впитают в себя всю их жестокость и ненависть», — заявил Бобков.
Как передавало ИА REGNUM, ВС России за сутки поразили 87 артиллерийских подразделений ВСУ.