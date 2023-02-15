Глава Еврокомиссии рассказала о новом пакете антироссийских санкций

Брюссель, , 16:37 — REGNUM Десятый пакет антироссийских санкций затронет электронику, специальные транспортные средства, запчасти для грузовиков и авиационных двигателей, товары двойного назначения, заявила 15 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен © Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Она подчеркнула, что для наибольшего эффекта Еврокомиссия нацелилась на ряд промышленных товаров, в которых нуждается Россия, но не может получить их через третьи страны.

Расширен запрет на товары двойного назначения, которые могут быть использованы в российских системах вооружений, в том числе в дронах, ракетах и вертолётах, добавила фон дер Ляйен.

Кроме того, ограничения коснутся некоторых редкоземельных материалов и тепловизионных камер. Под запретом окажутся все компоненты, обнаруженные «на поле боя».

«Мы добавим семь иранских юрлиц в санкционный режим по товарам двойного назначения. Они находятся под полным запретом в связи с продажей чувствительных материалов России», ― резюмировала глава Еврокомиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, десятый пакет антироссийских санкций будет включать в себя меры по борьбе с обходом санкций.