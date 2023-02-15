НАТО активизирует поддержку оборонного потенциала Грузии и Молдавии

Брюссель, , 16:31 — REGNUM В НАТО намерены активизировать поддержку оборонного потенциала Грузии и Молдавии, заявил 15 февраля генсек альянса Йенс Столтенберг.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Будет усилена поддержка «для улучшения их оборонных возможностей, устойчивости и совместимости с НАТО», сказал Столтенберг.

Ранее сообщалось, что 5 февраля занимавшая тогда пост премьера Молдавии Наталья Гаврилица встретилась в Брюсселе с заместителем Столтенберга Мирчей Джоанэ, тема беседы не называлась.

Глава МИД России Сергей Лавров в феврале 2023 года заявил, что Запад прочит Молдавии роль «новой Украины».