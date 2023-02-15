Брюссель, , 16:27 — REGNUM Позиция НАТО по вступлению Украины в альянс остаётся прежней. Сейчас внимание сосредоточено на военной поддержке Киева, заявил 15 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

В альянсе не раз говорили о том, что Украина станет его новым членом, но сейчас сосредоточиться нужно на победе Киева в конфликте. Единственная возможность для интеграции Украины, движения к евроатлантическому сотрудничеству заключается в её дальнейшем существовании в качестве суверенного и независимого государства, подчеркнул он.

Пока в альянсе идёт долгосрочная работа по переводу Украины с «оружия, доктрин и стандартов советской эпохи» на стандарты НАТО, по улучшению совместимости с альянсом в вопросах обороны и безопасности, заявил Столтенберг по итогам встречи министров обороны стран альянса.