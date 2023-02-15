Москва, 15 февраля, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий среднюю цену российской нефти Urals при расчете налога на добычу полезных ископаемых и на дополнительный доход, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Законопроектом предлагается дать возможность предоставить налоговый вычет компаниям, добывающим углеводороды на Ямале, путем применения налогового вычета по НДПИ в размере 1,1 млрд рублей. Налоговый вычет будет предоставляться в налоговых периодах с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2029 года в размере финансирования затрат на создание необходимой инфраструктуры для транспортировки жидких углеводородов, которые будут добываться на Ямале», — заявил в ходе пленарного заседания замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Он добавил, что начиная с 1 апреля 2029 года по 31 марта 2035 года данный вычет должен быть возвращен с уплатой процентов в размере 9% годовых.

«Законопроектом предусмотрено ограничение по применению налогового вычета в случае, если уровень цен нефти сорта Urals в налоговом периоде окажется менее или равным уровню базовой цены на нефть или выше базовой цены, увеличенной на 27,5 доллара США за баррель. Кроме этого, законопроектом предусматривается изменение текущего порядка определения котировок российской нефти, используемой для расчетов налогов НДПИ, НДД, обратного акциза на нефть», — пояснил замминистра.

По его словам, так для расчета предлагается применять цены нефти марки Urals, но не ниже чем Brent, уменьшенной с 1 апреля по 30 апреля 2023 года на 34 доллара США, с 1 мая по 31 мая 2023 года — на 31 доллар США, с 1 июня по 30 июня — на 28 долларов США, с 1 июля 2023 года — «Brent — 25 долларов за баррель».

«Такой переходный период применения дисконтов цены на нефть позволит адаптироваться нефтяным компаниям к применению нового порядка расчета налогов на базе котировок. Также предлагается увеличить с 1 апреля 2023 года с 20 до 25 долларов за баррель цифровой дифференциал, который используется для расчета демпфера на бензин, а также ввести ценовой дифференциал при расчете демпфера по дизельному топливу в размере 10 долларов США за баррель в период с 1 апреля по 31 декабря текущего года», — отметил Сазанов.

Замминистра добавил, что в совокупности данные меры позволят сохранить доходы бюджета в размере 660 млрд рублей в 2023 году. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») считает, что «эта цифра может меняться».