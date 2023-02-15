Анкара, 15 февраля, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 16 февраля посетит Турцию и обсудит с властями страны вопрос о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, об этом он сообщил журналистам 15 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция и НАТО

Обе страны должны вступить в НАТО одновременно, осенью 2023 года, все требования Турции они выполнили, отметил Столтенберг.

Ранее Хельсинки и Стокгольм одновременно подали заявки на вступление в альянс. Против выступали в Турции (где обвиняют обе страны, особенно Швецию, в пособничестве террористам) и, до некоторого момента, в Венгрии.

Позже в Анкаре дали понять, что не будут возражать против членства в НАТО Финляндии, однако не изменили своего мнения относительно Швеции, и серия акций со сжиганием Коранов лишь укрепила это отношение.