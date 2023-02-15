Военный аналитик Онуфриенко оценил заявления о «тактическом отступлении» ВСУ из Артёмовска

Москва, , 16:25 — REGNUM Заявление спикера восточной группировки ВСУ Сергея Череватого о том, что украинское командование допускает «тактическое отступление» из Артёмовска, больше похоже на личное мнение этого спикера. На деле противник перебрасывает в город новые подкрепления, сказал ИА REGNUM военный обозреватель Михаил Онуфриенко.

Бахмут (Артёмовск) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«С одной стороны, положение подразделений ВСУ в Артёмовске ухудшается. С другой, судя по заявлению командования российских штурмовых подразделений, — скорого взятия города ждать не приходится. Воюют там серьёзно, каждый день в расположение гарнизона перебрасывают новое «пушечное мясо» — по 300–500 человек», — сказал Онуфриенко.

С учетом нынешней интенсивности боевых действий и упомянутой переброски личного состава, взятие Артёмовска российскими войсками «может занять ещё две-три недели», прогнозирует эксперт.

Онуфриенко также обратил внимание на мнения, появившиеся в западной прессе, о том, что падение Артёмовска может ухудшить положение президента Украины Владимира Зеленского и сказаться на его поддержке Западом. Так, 13 февраля в американской The Wall Street Journal вышел материал, где подчеркивалось, что поражение ВСУ в сражении за Бахмут (как называет Артёмовск украинская сторона) будет означать для Зеленского утрату доверия.

«Запад просто может разочароваться. В данном случае речь идёт не об администрации президента США Джо Байдена, у которой нет выхода. Но все европейские союзники Украины могут пересмотреть свои позиции, — указал Онуфриенко. — К примеру, Дания и Нидерланды отказались поставлять свои танки Leopard, хотя изначально заявляли о возможности поставок двух дюжин таких танков».

Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил в интервью «РБК-Украина» 15 февраля, что киевское командование допускает «тактическое отступление» из Артёмовска. При этом украинский военный уточнил, что пока такое решение принято не было.

Командование ВСУ, напротив, перебрасывает дополнительные силы в Артёмовск, сообщил боец российских штурмовых подразделений. По его словам, речь идет о мобилизованных.