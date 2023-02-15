Вышел новый трейлер фильма Николая Лебедева «Нюрнберг»
Москва, 15 февраля 2023, 15:53 — REGNUM Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» опубликовала новый трейлер исторической драмы «Нюрнберг», которая выйдет в российский прокат 2 марта.
Сюжет первого в мировом кинематографе игрового полнометражного фильма вращается вокруг молодого капитана Игоря Волгина, прошедшего Вторую мировую войну. В составе советской делегации он приезжает в Нюрнберг в качестве переводчика, однако встреча с девушкой по имени Лена меняет жизнь главного героя.
В фильме о трибунале в Нюрнберге снялись Сергей Кемпо, Любовь Аксёнова, Евгений Миронов, Сергей Безруков, Алексей Бардуков, Вольфганг Черни и другие. Режиссером выступил Николай Лебедев.
Предстоящую премьеру художественного фильма также прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров.
«Отечественная дипломатия всегда была верна твердым нравственным принципам и памяти предков, героически отстоявших мир и свободу в годы Великой Отечественной», — сказал дипломат, рассказав о необходимости противодействия всем формам героизации нацизма, недопущении пересмотра результатов Второй мировой войны, сохранении памяти о событиях отечественной и мировой истории.
По мнению главы внешнеполитического ведомства, фильм «Нюрнберг» призван внести значительный вклад в борьбу с фальсификацией истории, а также продемонстрировать, что преступления против человечности не имеют срока давности.