Глава МИД РФ Лавров прокомментировал выход трейлера фильма «Нюрнберг»

Москва, , 15:53 — REGNUM Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» опубликовала новый трейлер исторической драмы «Нюрнберг», которая выйдет в российский прокат 2 марта.

Нюрнбергский процесс Цитата из к"ф «Нюрнберг». Реж. Николай Лебедев. 2023. Россия

Сюжет первого в мировом кинематографе игрового полнометражного фильма вращается вокруг молодого капитана Игоря Волгина, прошедшего Вторую мировую войну. В составе советской делегации он приезжает в Нюрнберг в качестве переводчика, однако встреча с девушкой по имени Лена меняет жизнь главного героя.

В фильме о трибунале в Нюрнберге снялись Сергей Кемпо, Любовь Аксёнова, Евгений Миронов, Сергей Безруков, Алексей Бардуков, Вольфганг Черни и другие. Режиссером выступил Николай Лебедев.

Предстоящую премьеру художественного фильма также прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров.

«Отечественная дипломатия всегда была верна твердым нравственным принципам и памяти предков, героически отстоявших мир и свободу в годы Великой Отечественной», — сказал дипломат, рассказав о необходимости противодействия всем формам героизации нацизма, недопущении пересмотра результатов Второй мировой войны, сохранении памяти о событиях отечественной и мировой истории.

По мнению главы внешнеполитического ведомства, фильм «Нюрнберг» призван внести значительный вклад в борьбу с фальсификацией истории, а также продемонстрировать, что преступления против человечности не имеют срока давности.