Симферополь, 15 февраля, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю пресекли канал поставок за рубеж научных разработок в сфере военного кораблестроения, сообщает 15 февраля пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

По данным управления, в период с 2014 по 2021 год граждане России выполнили из-за рубежа около 60 заданий, а затем за денежное вознаграждение передали запрашиваемую техническую документацию по военным кораблям при помощи интернет-сервисов.

«В период ликвидации предприятия часть технической документации в сфере военного кораблестроения и судоремонта указанные лица незаконно вывезли с территории завода и хранили по местам своего жительства, а также в гаражах», ― уточняет пресс-служба ведомства.

По итогу четверо сотрудников севастопольского судоремонтного предприятия получили официальное предостережение о недопустимости действий, которые могут квалифицироваться как госизмена.

Изъятая документация для дальнейшей работы передана Севастопольскому морскому заводу имени Серго Орджоникидзе.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2022 года Севастопольский городской суд приговорил к 12 годам колонии жителя Севастополя Евгения Петрушина за госизмену в пользу военной разведки Украины.