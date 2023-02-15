Восточная группировка ВСУ допустила тактические отступления из Артёмовска

Киев, , 15:50 — REGNUM В ВСУ допускают возможность тактических отступлений с территории города Артёмовска. Об этом 15 февраля заявил пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Битва за Артемовск (Бахмут). Линия фронта. 15.02.2023 Владимир Югасов (с) ИА REGNUM

«Тактические отступления украинских военных возможны в разных ситуациях. Прежде всего для сохранения личного состава», — приводит его слова «РБК-Украина».

Также, по его словам, это возможно для улучшения тактического положения и выравнивания линии обороны.

Он добавил, что если Вооружённые силы РФ прорвут оборону ВСУ, то за этим последует обрушение тылов и продвижение российской армии по направлению главного удара.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из государственных органов Артёмовска начали вывозить документы.

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