В ВСУ допустили возможность отступления из Артёмовска
Киев, 15 февраля 2023, 15:50 — REGNUM В ВСУ допускают возможность тактических отступлений с территории города Артёмовска. Об этом 15 февраля заявил пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.
«Тактические отступления украинских военных возможны в разных ситуациях. Прежде всего для сохранения личного состава», — приводит его слова «РБК-Украина».
Также, по его словам, это возможно для улучшения тактического положения и выравнивания линии обороны.
Он добавил, что если Вооружённые силы РФ прорвут оборону ВСУ, то за этим последует обрушение тылов и продвижение российской армии по направлению главного удара.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, из государственных органов Артёмовска начали вывозить документы.
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