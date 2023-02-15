Стокгольм, 15 февраля, 2023, 15:47 — ИА Регнум. В Евросоюзе точно не знают, какое именно влияние на экономику России оказывают санкции, заявила 15 февраля министр финансов Швеции Элизабет Свантессон.

EPA/OLIVIER HOSLET/ТАСС Элизабет Свантессон

«Ограничения имеют эффект, но мы не знаем, какой именно», — сказала она.

Как сообщалось ранее, 14 февраля президент России Владимир Путин заявил, что экономика страны находится под постоянным прессингом западных санкций, но держится «спокойно».

Снижение ВВП России в 2022 году оказалось куда менее значительно, чем предполагали на Западе (и чем считали даже в правительстве России), а в 2023 году будет зафиксирован рост, отмечал также президент.