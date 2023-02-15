Токаев отменил закон о елбасы
Астана, 15 февраля 2023, 15:40 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 15 февраля подписал указ о признании утратившим силу так называемого «закона о елбасы» (о первом президенте страны и «лидере нации» Нурсултане Назарбаеве).
В январе 2023 года соответствующий закон был одобрен парламентом страны.
Назарбаев лишится титула «елбасы», права выступать с обращениями к народу, права на выступления перед парламентом и на заседаниях правительства, а также неприкосновенности.