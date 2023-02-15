Москва, , 15:46 — REGNUM Актёр Михаил Казаков, который исполнил роль Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки», сообщил, что ждёт адвоката после того, как 14-летняя падчерица обвинила его в домашнем насилии. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Михаил Казаков в роли Ильи Полежайкина Цитата из т/с «Папины дочки»

«На данный момент я как раз жду приезда адвоката, с которым мы будем обсуждать сложившуюся ситуацию», — приводят журналисты слова актёра, который также добавил, что согласно российскому законодательству ребёнок не может давать интервью без разрешения двух родителей.

Казаков предположил, что его бывшая супруга настроила дочь против него.

Ранее приемная дочь актёра сообщила в СМИ, что Казаков страдал от наркотической зависимости и она боялась неадекватного поведения отчима.