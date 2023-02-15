Берлин, 15 февраля, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Читатели немецкого издания Berliner Zeitung возмутились тем, что без внимания политиков и СМИ осталось интервью американского журналиста Сеймура Херша, в котором он рассказал о расследовании подрыва газопроводов «Северный поток».

Береговая охрана Швеции/РИА Новости Место утечки газа на газопроводе «Северный поток»

«Я считаю, что это скандал: США действуют против своих собственных союзников, политики это не обсуждают, пресса замалчивает это чудовищное событие», — комментирует один из них.

«Невероятно. СМИ молчат, а народ сидит дальше на диване. Яснее некуда. Марионеточное правительство», — пишет второй.

«Отсутствие опровержения со стороны федерального правительства мне кажется странным. А то, что русские взрывают собственные трубопроводы, мне кажется абсурдным», — отмечает третий.

Ранее Херш сообщил в интервью Berliner Zeitung, что президент США Джо Байден перенёс осуществление терактов на газопроводах с июня на сентябрь 2022 года. По его словам, одной из причин подрыва стал страх перед приближающейся зимой и недоверие к Германии, которая могла отменить антироссийские санкции.