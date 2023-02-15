Анкара, 15 февраля, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Турецким спасателям удалось извлечь живой из-под завалов 74-летнюю женщину спустя 226 часов после землетрясения, сообщает 15 февраля газета Sabah.

Дмитрий Сухов ИА REGNUM Последствия землетрясения в Турции

«В Кахраманмараше 74-летняя Джемиле Кекеч была спасена из-под завалов на 226-м часу катастрофы», — пишет газета.

Как передавало ИА REGNUM, ночью 6 февраля на юго-востоке Турции произошла серия землетрясений различной магнитуды, до 7,7, с эпицентром подземных толчков в 30 км от города Газиантепа.

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