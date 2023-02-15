* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 15 февраля, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Московский городской суд не изменил решение Министерства юстиции о признании бывшего главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) иностранным агентом. Соответствующая информация появилась 15 февраля на сайте суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Венедиктов (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом)

По результатам рассмотрения постановление суда первой инстанции (Черёмушкинский районный суд. ― Прим. ИА REGNUM) оставлено без изменения, жалоба не удовлетворена.

Напомним, в марте 2022 года трудовой договор с главным редактором «Эха Москвы» Венедиктовым (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) был расторгнут по решению совета директоров радиостанции.

22 апреля Минюст России включил Венедиктова в список иностранных агентов.