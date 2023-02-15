Москва, 15 февраля, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) подготовил доклад «Деколонизация»: кто и как продвигает и готовит распад России?», в котором отображены цели инициаторов «деколонизации», представлены пропагандистские клише и аргументы, используемые для продвижения этой идеи.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

В докладе отмечается, что в текущем году всё чаще звучат призывы к уничтожению России. Уточняется, что в большинстве стран идеи, продвигаемые США и Европой, не получают поддержки со стороны правительства. Исключением являются лишь страны Прибалтики, Польша, Чехия и Финляндия.

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Эксперты указывают, что инициаторы идеи такого рода обвиняют правительство России в «имперских устремлениях», а также возлагают на весь русский народ «вину перед человечеством». По мнению авторов дискурса, Россия должна признать вину, освободить территории и выплатить компенсации.

Согласно опубликованным выводам, идею «деколонизации» продвигают радикалы из российской оппозиции, для которых данная идея стала «символом веры» и пропуском в привилегированные круги западного общества.

Как сообщало ИА REGNUM, рабочая группа правительства Швейцарии не нашла законных оснований для передачи Украине заблокированных российских активов.