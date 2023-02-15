Милан, Италия, 15 февраля, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Суд Милана 15 февраля оправдал экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, которого обвиняли в подкупе свидетелей по делу об использовании «услуг» несовершеннолетних проституток.

Fabrizio Corradetti/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвио Берлускони

Решение вынесено в связи с отсутствием события преступления. Оправданы и те свидетели, которых обвиняли в получении взяток.

К аналогичному решению осенью 2022 года пришёл и римский суд. Несколько процессов с аналогичными обвинениями рассматривалось одновременно.

По версии следствия, 86-летний политик ранее вступал в связи с несовершеннолетними проститутками, а после того, как об этом стало известно, подкупил свидетелей, чтобы уклониться от ответственности.